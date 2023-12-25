142 من مصر.. إسرائيل تعلن دخول 218 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن هناك 218 شاحنة مساعدات إنسانية تم تفتيشها عند نقاط العبور التابعة لها عبرت إلى قطاع غزة.

ووفقًا لمكتب الحكومة الإسرائيلية لتنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق في بيان لها، إنه تم تفتيش 76 شاحنة على معبر كرم أبو سالم ومرورها مباشرة إلى غزة.

وأضاف المكتب الإسرائيلي أنه تم تفتيش 142 شاحنة على معبر العوجة ونقلها إلى غزة عبر معبر رفح من مصر.

وعلى جانب آخر، قال كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدد النازحين في قطاع غزة يفوق قدرة أي مؤسسة إنسانية على تقديم أي نوع من أنواع الخدمات الإغاثية.

وأضاف: "يوجد 2.5 مليون إنسان من أصل 1.3 مليونا في قطاع غزة ثم يضاف إليهم حوالي 400 ألف إنسان يتلقون الخدمات منا موجودون في الشوارع المحيطة بمناطق الوكالة".