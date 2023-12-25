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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| أول تعليق من كولر بعد الفوز على سيراميكا والتأهل للنهائي

كولر
كولر

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وتأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال المقام في الإمارات.

وقال كولر خلال وقائع المؤتمر الصحفي: الأهلي خاض مباراة قوية أمام منافس صعب. قدمنا مباراة كبيرة أمام سيراميكا بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية واللعب أمام مستويات عالية.

واسترسل قائلاً: جميع اللاعبين أدوا ما عليهم وسعيد بالأداء وخلق العديد من الفرص، رغم أننا لم نسجل بقدر الفرص التي أتيحت لنا ولكن الفوز جاء مكافأة للأهلي على ما قدمه خلال المباراة.

وأشاد المدير الفني بالأداء الدفاعي الذي قدمه لاعبو الفريق خلال المباراة.

وأكد كولر أن طريق الأهلي للتتويج بلقب السوبر المصري لن يكون سهلًا، خاصة أن مودرن فيوتشر الطرف الثاني في نهائي البطولة قدم مباراة كبيرة في نصف النهائي وحقق الفوز على بيراميدز، ومواجهته أمام الأهلي سوف تكون في غاية الصعوبة.

وتطرق إلى الحديث عن محمود كهربا، مؤكدًا أنه شارك في جميع المباريات التي خاضها الفريق في كأس العالم وفضل إراحته اليوم، وأن حاله مثل الكثير من اللاعبين، الذين كان يرغب في إراحتهم ولكنه حافظ على قوام الفريق.

وواصل كولر حديثه: خلال الأيام الثلاثة المقبلة سوف نرى مدى جاهزية اللاعبين بدنيًّا لحسم المشاركين في نهائي كأس السوبر.

وعن الإصابات في صفوف الفريق قال المدير الفني إن الشناوي سوف يجري أشعة لتقييم موقفه وتحديد فرصه في المشاركة أمام مودرن فيوتشر، ونفس الأمر ينطبق على ياسر إبراهيم، وأنه فضل خروجهم بعد شكوى الثنائي.

وأوضح أنه كمدرب قام بوضع تصور لكافة الاحتمالات خلال المباراة من البداية، وكان مستعدًّا في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح، مع وجود الثقة الكاملة لديه في فوز الأهلي بالمباراة وهو ما حدث بالفعل.

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