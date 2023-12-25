فطريات أرضية.. تقرير يكشف عن مصرع جندي إسرائيلي في غزة بطرقة غريبة

أفادت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم مقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته بفطريات تنمو في تربة قطاع غزة حيث اخترقت جسده؛ إثر إصابته بجراح في المعارك مع المقاومة.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري لشبكة إن بي سي الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم مقتل 17 جنديًا إسرائيليًا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 27 جنديا أصيبوا خلال معارك قطاع غزة في الساعات ال24 الأخيرة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية صباح أمس الاحد، عن سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.