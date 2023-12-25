برلماني: الدولة أنفقت 610 مليارات جنيه على تنمية سيناء

أكد فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن سيناء، أن مشاركة الشعب المصري بكثافة في الانتخابات الرئاسية يؤكد التفاف الشعب المصري حول الرئيس السيسي.

قال فايز أبو حرب في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي " في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" الدولة كانت تحارب الإرهاب وكانت تقوم بالتنمية والتعمير بالتوازي في سيناء ".

أضاف فايز أبو حرب :" الدولة أنفقت 610 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال السنوات الماضية ".

تابع فايز أبو حرب :" رئيس الوزراء قام بزيارة سيناء مؤخرا وقام بتدشين المرحلة الثانية من المشروعات التنموية في كافة القطاعات داخل سيناء".

واكمل فايز أبو حرب :" هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث التنمية في سيناء"، مضيفا:" الدولة المصرية لن تفرط في شبر واحد من أرض سيناء ".