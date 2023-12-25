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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل بعد انقطاع واسع للكهرباء

إسرائيل
إسرائيل

قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون في جميع أنحاء إسرائيل ليست نتيجة هجوم إلكتروني، ولكنها عطل في وحدة إنتاج توفر 250 ميجاوات.

وأضافت شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء إسرائيل، أن “النظام يحتوي على أحمال سقيفة ويتم الآن تشغيل وحدات إنتاج جديدة للتغلب على العطل… في بعض الأماكن، تمت استعادة الكهرباء بالفعل”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوجود شكاوي من انقطاع التيار الكهرباء في العديد من أنحاء إسرائيل.

أنباء عن انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إسرائيل

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وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، “أبلغ المستوطنين في جميع أنحاء البلاد عن انقطاع التيار الكهربائي، ويجري التحقيق في الاشتباه في أن هذا حادث سيبراني“.

وأفاد سكان تل أبيب وهرتسليا وعسقلان ورمات غان وريحوفوت وبلدات أخرى عن انقطاع التيار الكهربائي. 

إسرائيل شركة الكهرباء الإسرائيلية هجوم الكتروني

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