توفيق السيد: حكم لقاء الأهلي وسيراميكا لم يرتكب أخطاء مؤثرة

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن اختيار الكاف لـ7 حكام مصريين للتواجد في أمم إفريقيا؛ ليست المرة الأولى، وسبق أن حدث في عام 2021، مشيرًا إلى أن ترشيحات الحكام كانت منذ شهر يوليو الماضي، وكان محمد عادل خارج الترشيح وتمت إضافته مؤخرًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمود البنا من الحكام الكبار وسيكون موجودا على تقنية الفيديو وليس حكمًا للساحة، وتقييم الحكام ليس على مستوى الدوري المصري مطلقا، والدليل إيقاف أمين عمر بعد الخطأ في لقاء الزمالك والمقاولون العرب، وهو حكم محترف في إفريقيا وكان قرار إبعاده عن المباريات لفترة طويلة قرارا خاطئا".

وأضاف: "محمد عادل حصل على 3 مباريات فقط من 10 جولات وهو رقم قليل، لافتا إلى أن الدوري الانجليزي يعتمد على جميع حكامه الدوليين في كل جولة، بينما طبقا للتصنيف الذي وضعه بيريرا، فإن هناك مباريات قليلة للغاية يديرها الحكام المميزين".

وأكمل: "بيريرا قام بارسال 4 حكام دوليين للسوبر المصري وهم البنا ومحمد عادل ومحمد معروف وامين عمر، والمباراة النهائية سيكون الأرجح لها محمد عادل لإدارة اللقاء".

وتابع: "مواجهة فيوتشر وبيراميدز لم يكن فيها أحداث تحكيمية مثيرة للجدل، ولم تشهد أي أخطاء مطلقا ولا يوجد فيها أي ألعاب تستحق الحديث عنها".

وأكد: "محمد معروف قدم مستوى جيدا خلال لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حتى في وجود أخطاء تخص بعض البطاقات الصفراء، وهناك تعاون دائم بين حكام الفار والساحة، ومن الوارد أن يكون تم إبلاغه بوجود مخالفة ضد جون ايبوكا".

وأتم تصريحاته: "يجب أن يبتعد محمد معروف عن المزاح مع اللاعبين في الفريقين، رغم أن روح الدعابة مطلوبة في بعض الأوقات، وهذا غير موجود في العالم مطلقا، واتمنى خروج المباراة النهائية بشكل جيد من الناحية التحكيمية".