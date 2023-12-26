خالد يوسف: اسمي ارتبط بإثارة الجدل وأنا ارتضيت بذلك |فيديو

قال المخرج خالد يوسف، إنه لا يعلم أن كل أعماله تثير الجدل قبل ظهورها للجمهور، مضيفاً أن اسمي ارتبط بإثارة الجدل وأنا ارتضيت بذلك.





وأضاف « خالد يوسف » خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” على قناة "صدى البلد2" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل أن الجدل بمعناه العلمي إنه تأثير وهذا شئ رائع ومحبوب، موضحاً أن رواية أنور عكاشة مكتوبة على توقيت السبعينات وبعد قراءتي للرواية اكتشفت بتشابه كبير بين الواقعين ورؤيته للواقع في وقت السبعينات.



قادر على تغيير شكل الرواية لتتناسب مع واقعنا





وأوضح المخرج خالد يوسف، أنه قادر على تغيير شكل الرواية لتتناسب مع واقعنا الحالي لعام 2024، مشيراً إلى أنه سعيد جداً وكان يتمنى أن يكون من جيل الأساتذة الكبار مثل أسامة أنور عكاشة.



