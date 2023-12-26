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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يتفقد سير الدراسة بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة المتفوقين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير الدراسة بمدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للوقوف على سير العمل.

 وتفقد أقسام المدرسة من معامل علوم ورياضيات ولقاء العاملين بها والطلاب وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.


رافقه خلال الجولة التفقدية عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم والدكتور أشرف الشيخ مدير مدرسة المتفوقين بأسيوط والدكتور مصطفى فرج وكيل إدارة المدرسة.


وبدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام المدرسة من معامل علوم ورياضيات واستمع لشرح من مدير وطلاب المدرسة عن نشأة المدرسة ونظام الدراسة بها والتي خرجت 4 دفعات حتى الآن وتم الحاق طلابها بالعديد من المنح والبرامج التعليمية الدولية. 
 

كما تفقد المحافظ المسرح وغرفة النشاط الفني بالمدرسة، واستمع إلى بعض الفقرات الفنية لطالبات المدرسة وبعض الأغاني الوطنية مرددًا السلام الوطني معهم تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.


‏‎وقال محافظ أسيوط، إن مدارس STEM تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للالتحاق بسوق العمل وتلبية متطلباته، مشيرًا إلى النهضة التعليمية التي حظيت بها محافظة أسيوط في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة التوسع في إنشاء مدرارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي تستوعب المتميزين والمتفوقين من أبنائنا الطلاب لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والتي تعد نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، معلنًا دعمه الكامل للمدرسة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين للنهوض بالعملية التعليمية.
 

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة المدرسة ولقائه قيادات المدرسة والطلاب موجهًا الشكر لهم لتميزهم العلمي ومشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية وحصولهم على بعض المنح الدولية مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي تم انشائها لرعاية الموهوبين من الطلاب في العلوم والرياضيات من خلال تنمية البحث والتفكير والابتكار لتخريج طلاب لديهم القدرة على التصميم والابداع والتفكير النقدى موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته موجهًا المعلمين بشرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والمشاركة فى الرحلات العلمية وزيارة المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة ، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية معهم.

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وأوضح المحافظ أن مدرسة المتفوقين باسيوط "مقامة على مساحة 8400 متر مربع وتم إنشائها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويبلغ عدد طلابها الآن 354 طالب وطالبة وتضم 18 فصل دراسي و11 معمل و7 غرف إدارية ومكتبة ومصلي وصالة جمانيزيوم بالإضافة إلى مبنى الفندق الجديد وهو عبارة عن 2 مبنى للإقامة أحدهم للبنين والأخر للبنات على مساحة 2400 متر مربع ويضم 53 غرفة نوم بسعة 212 طالب و6 غرف للعاملين والمشرفين و4 صالات استذكار بمسطح 330 متر ومطبخ وصالة طعام ومغسلة بالدور الأرضي بالاضافة إلى 4 مخازن مفروشات.

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