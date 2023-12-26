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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن أغنية «صدق عينيك».. علي الألفي يفوز بالمركز الثاني في مسابقة «أنا المصري»

صدى البلد

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء أمس، الاثنين، الفائزين بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، في نسختها السادسة، خلال الاحتفالية الفنية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة.

وفاز المطرب "علي الألفي" بالمركز الثاني عن أغنية “صدق عينيك”، وهي من كلمات شادي شديد، وألحان علي الألفي، وتوزيع عمرو عيد.


وتعليقا على التكريم، أعرب علي الألفي عن سعادته بفوز أغنيته “صدق عينيك”، مشيرا إلى أن كلمات الأغنية تخاطب المصري أن يرى بعينه ولا ينجرف وراء الشائعات، ولا سيما أننا نواجه الآن الكثير من الشائعات والتشكيكات في أمور واضحة كالشمس.

وذهبت الجائزة الأولى بالمسابقة مناصفة بين أغنية يا بلاد العالمين، كلمات: إٍسلام حسن، ألحان وتوزيع: أسامة سامي، غناء: مؤمن خليل، وأغنية: يا مصر، كلمات: أحمد مخيمر، ألحان: حاتم عزت، توزيع: محمود حنفي، غناء: حبيبة حاتم، وحصلت على الجائزة الثالثة: أغنية: رايتك عالية، كلمات وألحان وتوزيع وغناء: وسام محمد أشرف.

وفي كلمتها، قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للمشاركين في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية، مشيدة بالمستوى العالي للمشاركين والأداء الرائع الذي قدموه في هذه المسابقة.

وأكدت أن هذه المسابقة تعكس حب الشباب المصري لوطنهم وثقافتهم، وتؤكد دور الفن والثقافة في تعزيز الانتماء الوطني.

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على المسابقة ولجان التحكيم، الذين ساهموا في إنجاح هذه المسابقة وجعلوها فرصة للشباب المصري للتعبير عن حبهم لوطنهم.

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الكيلاني وزيرة الثقافة المسرح القومي بالعتبة المخرج خالد جلال دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني

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