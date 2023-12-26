سبب جمع كلمة «الظلمات» وإفراد «النور» في القرآن الكريم

تلقته دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: لماذا جاءت كلمة "الظلمات" جمعا، وكلمة "النور" مفردا في بداية سورة الأنعام: ﴿الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور﴾، وكذلك في جميع القرآن الكريم؟

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن السؤال كاشفا السر في جمع كلمة "الظلمات" وإفراد كلمة "النور" في الآية المذكورة مما تنوعت فيه كلمة العلماء من أنه كان اتباعا للاستعمال، لأن لفظ (الظلمات) بالجمع أخف، ولفظ (النور) بالإفراد أخف، وهما معا دالان على الجنس، والتعريف الجنسي يستوي فيه المفرد والجمع.

وخاص فضيلة المفتي، عبر بوابة الدار الرسمية، إلى رأيين آخرين، قائلا: السبب في تعدد الظلمات راجع إلى كون الباطل له وجوه كثيرة متعددة ومتنوعة، بخلاف النور فهو مفرد متحد، أو أن في ذلك إشارة إلى جنس كل منهما، فالنور له جنس واحد وهو النار، والظلمات كثيرة؛ ولأن كل جرم له ظل، والظل هو الظلمة، ومنهم من يرى أن النور يتعدى إلى غيره بخلاف الظلمة فهي جامدة لا تتعدى؛ فناسب المتعدي أن يكون مفردا، وغير المتعدي أن يكون جمعا.