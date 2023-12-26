أول تعليق لحماس على مقت.ل الإيراني موسوي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنَّ اغتيال الاحتلال الصهيوني للعميد رَضي موسوي في الأراضي السورية، هو جريمة واعتداء جبان.

كما قالت الحركة كذلك : إن جريمة الاغتيال تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية، في عربدة وإجرام صهيوني، ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، ويهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، ممّا يدعو إلى عزله وتجريم إرهابه ومحاكمته.

وأضاف البيان : إنَّنا في حركة حماس، وإذ نعزّي الإخوة في الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية، وعائلة الشهيد موسوي، والشعب الإيراني الشقيق، لنشيد بدوره في دعم المقاومة الفلسطينية.

وأتمت حماس بيانها : ونؤكّد أنَّ جرائم العدو الصهيوني، داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وأمتنا، وإخماد مقاومتنا المستمرة، حتى دحره وزواله عن أرضنا.