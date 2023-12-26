هل يجوز قراءة البسملة في منتصف سورة التوبة؟.. مجدي عاشور يوضح

سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وأجاب قائلا: يستحب قراءة البسملة في بداية سور القرآن إلا في موضعين : في أول سورة الفاتحة فهي واجبة القراءة لأنها آية من الفاتحة على المختار في الفتوى . ولا تُقْرَاُ في أول سورة التوبة باتفاق العلماء .



وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية” ، قائلا: أما إذا بدأ الإنسان القراءة من منتصف سورة التوبة فله أن لا يقرأها ؛ بل يستعيذ ثم يقرأ . وهناك رأي آخر أنه يجوز أن يبدأ بالبسملة إذا قرأ من داخل سورة التوبة وليس من أولها ، وهو الأوْجَه ، اعتِبَارًا ببقية السِّوَر إذا قرأ الإنسان من وسطها .



حكم ترك البسملة في فاتحة الصلاة

وقالت الإفتاء في بيانها حكم ترك البسملة في فاتحة الصلاة، إنه قد أجمع العلماءُ على أن البسملةَ الواردةَ في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، ولكنهم اختلفوا فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا؟ على أقوال:

الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.

الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.

الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

وأوضحت ترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في

حكم قراءة البسملة في الصلاة



1- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.

2- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.

3- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.

4- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.

وشددت في جوابها للسائل بعد هذا البيان: لك أن تتبع أيّ مذهب من هذه المذاهب؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولتبعد عنك وساوس الشيطان حتى لا يُفسِدَ عليك عبادتك.

طمن قلبك وريح بالك بهذه الآيات

ورد سؤال الى الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي يقول صاحبة : الهم والقلق يحيطني بالليل وبالنهار فهل من طريقة أجلب بها السكينة والطمأنينة إلى قلبي ؟ .

أجاب الداعية الإسلامي قائلا: ضع يدك على قلبك واقرأ آيات السكينة التي أوردها الله في القرآن الكريم وهي ست آيات ، الأولى : قوله تعالى : ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) البقرة/248.

الثاني : قوله تعالى : ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) التوبة/26.

الثالث : قوله تعالى : ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) التوبة/40.

الرابع : قوله تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) الفتح/4.

الخامس : قوله تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) الفتح/18.

السادس : قوله تعالى : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) الفتح/26.



وأضاف رمضان عبد الرازق خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك لن يستقيم حالك ولن يطمئن قلبك إلا بذكر الله عز وجل ، لافتا الى ان هناك أسباب في الدنيا تجلب السكينة منها الزوجة الصالحة .

وتابع: لن يقضي حاجتك ويفرج همك إلا ذكر الله عز وجل ، وكن على يقين أن فرجه قريب فقط عليك أن تثق بالله عز وجل .