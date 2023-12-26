تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة.

