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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجانب العبوة الناسفة.. العثور على رسالة تهديد للسفير الإسرائيلي في الهند

السفارة الإسرائيلية
السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم العثور علي رسالة تهديد موجهة إلى السفير الإسرائيلي في الهند، ناعور جيلون، والتي تضمنت محتوى مسيئا.

 

وذكرت وسائل علام هندية: “إلى جانب العبوة الناسفة التي انفجرت بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي كانت هناك رسالة تهديد موجهة إلى السفير الإسرائيلي في الهند، ناعور جيلون، والتي تضمنت محتوى مسيئا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة الهندية، إنها لم تعثر على مواد متفجرة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، مؤكدة أن البحث مستمر.

 

وكانت قناة “إن دي تي في” الإخبارية الهندية، أفادت نقلا عن مصادر متعددة، بأن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بـ الهند.

 

ولفتت القناة الإخبارية، إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار.

تفاصيل انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. فيديو

انفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بـ الهند

وذكرت قناة “إن دي تي في” الإخبارية، نقلاً عن وكالة أنباء “برس ترست” الهندية، أن شرطة نيودلهي تحقق في ملابسات الحادث، وتجري التحقيقات في الانفجارات بالتعاون الكامل مع قوات الأمن الإسرائيلية.

 

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية سماع دوي انفجار بالقرب من المبنى في نيودلهي.

وأشارت إلى أنه "لم تقع إصابات نتيجة الانفجار، وأن جميع السفراء والعاملين في السفارة بخير".

السفير الإسرائيلي الهند السفارة الاسرائيلية

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بجانب العبوة الناسفة.. العثور على رسالة تهديد للسفير الإسرائيلي في الهند


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