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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من نتنياهو بشأن مصير غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عدة طلبات قدمت مؤخرا من قادة الأجهزة الأمنية لإجراء مداولات حول ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، نقلا عن مصادر سياسية وأمنية، أن نتنياهو لا يريد الكشف عن الدور المتوقع لمسؤولي السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب.

ومن بين الذين قيل إنهم قدموا الطلب رؤساء الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون أمنيون لم يذكر أسماؤهم في التقرير، إن المناقشات مهمة للتخطيط للمراحل التالية من الحرب ويحثون الحكومة على معالجة الأمر بسرعة، مضيفين أن نظرائهم الأمريكيين يطالبون أيضًا بإجابات.

ردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو إنه أصدر تعليماته لكبار المقربين منه بالتحضير لمداولات أولية حول هذه المسألة.

حماس: مستقبل غزة يحدده الشعب الفلسطيني فقط

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن مستقبل غزة يحدده الشعب الفلسطيني فقط، مؤكدا أن تدويل السلطة في القطاع أمر مرفوض.

حسب قناة “الشرق” السعودية، قال مستشار رئيس حماس، إن “أولويتنا هي وقف النار في غزة قبل بحث مستقبل القطاع”، مضيفا أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا”.

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أوضح مستشار رئيس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنه “لا جدية لدى إسرائيل بشأن إطلاق سراح الأسرى”، لافتا أنه “لا فائدة من هدن لساعات يعقبها استمرار العدوان الإسرائيلي”.

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