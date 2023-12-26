التعليم العالي: منح مصرية للطلاب الأفارقة في مجالي الزراعة والذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية، الدوله المصريه تقدم العديد من الدعم للاشقاء الافارقه في البحث العلمي عبر وزاره التعليم العالي.

وأضاف إسلام حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنح التي تقدمها مصر في مجال التعليم للاشقاء الافارقة تشمل الزراعة والذكاء الاصطناعي.

وتابع الدكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية، أن نعمل على تقديم منح دراسية واعادة فتح جامعات في الدول الافريقية حتى يعود الدوري المصري بشكل أكبر في القارة الإفريقية.

