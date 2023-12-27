في 3 شهور|«الحمصاني»: الهيئة الاقتصادية بقناة السويس جذبت 1.8 مليار دولار استثمارات أجنبية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعاً مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذي استعرض مؤشرات إيجابية عديدة، خاصة للهيئة.

وأكد رئيس الوزراء الدور المهم للهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأرقام التي اُسْتُعْرِضَت اليوم تؤكد نجاحها خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات في ظل ما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.

بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات سواء نهائية أو مبدئية نحو 1.8 مليار دولار

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الهيئة ذكر خلال الاجتماع أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر 2023 بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات سواء نهائية أو مبدئية نحو 1.8 مليار دولار، ومن ثم تقوم الهيئة بدور هام لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.