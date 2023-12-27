عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتأكد من عدم وجود رهائن.. الاحتلال ينتهك حرمة جثامين 80 فلسطينيًا

شهداء فلسطين - صورة
شهداء فلسطين - صورة أرشيفية

أفادت تقارير عبرية، بأن إسرائيل أعادت جثامين 80 فلسطينيًا استشهدوا في قطاع غزة بعد انتهاكها وأخذها من المشارح والمقابر للتأكد من عدم وجود رهائن بينهم.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية"، إن مصادر في وزارة الصحة بغزة، قالت إن الجثامين التي تم نقلها إلى إسرائيل، أعيدت عبر الصليب الأحمر إلى سلطات حماس التي دفنتها في مقبرة جماعية في غزة.

وشاهد مصور وكالة "فرانس برس" حفارًا يقوم بإنزال أكياس الجثث الزرقاء في خندق برفح، في الطرف الجنوبي من القطاع، وذلك بعد إعادتهم عبر معبر كرم أبو سالم.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على هذا التقرير.

من جانبه، أدان المكتب الإعلامي بغزة، بأشد العبارات امتهان جيش الاحتلال لكرامة جثامين 80 شهيدًا فلسطينيًا، كان الاحتلال قد سرقها سابقا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، حيث قام بتسليمها مُشوَّهة من معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح.

وأضاف المكتب أن الاحتلال سلم الجثامين مجهولة الهوية، ورفض تحديد أسماء هؤلاء الشهداء، كما رفض تحديد الأماكن التي سرقها منها، وبعد معاينتها تبين أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال قام بتكرار هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، كما قام سابقا بنبش قبور في جباليا وسرق بعض جثامين الشهداء منها، إضافة إلى أنه لايزال يحتجز لديه عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة.

وقال المكتب إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بعدما منحته الولايات المتحدة الأميركية الضوء الأخضر لممارسة أعمال القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء، وإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماما في اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية.

إسرائيل غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الصليب الاحمر حماس وزارة الصحة بغزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس

بيان عاجل لـ أمريكا بشأن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم

الوزراء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي حتى منتصف 2024

أحمد أبو عبلة: العين الإماراتي حاول التعاقد معي بعد الأهلي ولكني رفضت

ما هي المسافة بين الصفوف في صلاة الجماعة؟ دار الإفتاء ترد

اليوم.. الحكم بإعدام المتهم بقـ تل زميلته في الشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول الحرنكش| تعرف عليها

«كيم جونج أون».. أصغر زعماء العالم وأشدهم التزامًا بالسرية|10 معلومات مدهشة حول حياته

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الأسود؟.. 10 فوائد تعرف عليها

مكشوف وملفت.. هنا شيحة تعيد نفس فستان المسلسل في حفل دير جيست

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ