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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل أحمد فتوح يكشف كواليس قرار عرض اللاعب للبيع

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات وكيل أحمد فتوح بشأن قرار عرضة للبيع  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : "قولتله التزم الصمت واعمل اللي مطلوب منك" 🔥🔥 وكيل أحمد فتوح يحكي كواليس اللي حصل بينه وبين فتوح بعد قرار عرضه للبيع .
 

وكان قد كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن تفاصيل بنود عقد اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

وقال عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد: “يحق له الحصول على مبلغ نصف مليون جنيه اذا فاز الزمالك بالدوري، ومثلهم حال الفوز بالكونفدرالية أو دوري أبطال افريقيا وفي حالة الانضمام لمنتخب مصر، أو الفوز بكأس مصر، أو احراز اكثر من ١٠ أهداف”.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض جدد عقده بشروط النادى، مؤكداً أن اللاعب أبدى اعتذاره للجمهور ولزملائه وانتهت الأزمة.

 

وأضاف سالم، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى : " فتوح قدم اعتذار لجمهور الزمالك وزمايله فى الفريق، وكابتن حسين لبيب قاد المفاوضات بمشاركة عمرو الجناينى وطارق السيد وجمال العدل وأشكرهم على مجهودهم".

 

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