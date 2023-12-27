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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حمص الشام بأسهل الخطوات

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

يشتهر الشعب المصري بتناول حمص الشام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل .

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المكونات لعمل حمص الشام


2 كوب كبير من الحمص الشامي.
4 فصوص من الثوم
3 حبات  الطماطم الطازجة كبيرة الحجم.
عدد كوب واحد كبير من عصير الليمون الطازج.
1ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
1ملعقة صغيرة من الملح الأبيض
1ملعقة صغيرة من (الشطة البودر.)الحار 
عدد أربع أكواب كبيرة من الماء.


طريقة عمل حمص الشام


نقوم بتنقية الحمص جيدا للتخلص من أي شوائب ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الجاري ثم نضع الحمص في إناء به ماء منقوع لمدة ليلة كاملة من المساء إلى الصباح.
نقوم بغسل الطماطم جيدا ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات كبيرة الحجم ثم نضعها في الخلاط الكهربي مع قليل من الماء ونقوم بخفقه حتى يصبح عصير ثم نقوم بتصفيته ونتركه جانبا.
نقوم بتقشير الثوم ثم نقوم بهرسه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.
في قدر على النار به ماء نقوم بوضع الحمص بعد تصفيته من المياه ونضيف عصير الطماطم مع الملح والكمون والشطة والثوم مهروس
ونترك الخليط على نار عالية لمدة ساعة الا ربع مع مراعاة عندما تقل المياه يتم تزويدها حتى ينضج الحمص تماما.
ثم في أكواب نقوم بوضع ربع الكوب عصير ليمون ثم نضيف الحمص الشامي ويقدم ساخن 

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