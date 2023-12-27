الإيجاد: تمت تهيئة الأجواء للقاء البرهان وحميدتي

أعلنت منظمة إيجاد، اليوم الأربعاء، أن الترتيبات للقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وقائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" غدا الخميس، اكتملت وتم تلقي موافقة الطرفين.

وقالت منظمة إيجاد، في بيان لها، إنها هيأت الأجواء للقاء البرهان وحميدتي لعقد اجتماع مثمر بينهما غدا.

وعلى جانب آخر، قال مصدر سوداني مطلع في تصريحات صحفية، أن البرهان سيذهب إلى جيبوتي غدا للقاء حميدتي بعد اكتمال ترتيبات إيجاد.

وفي وقت سابق، كشف مسئول في وزارة الخارجية السودانية عن آخر تحضيرات اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

وقال مسؤول رفيع في الخارجية السودانية لصحيفة "سودان تربيون" المحلية، إن الترتيبات الخاصة بعقد اللقاء المباشر بين البرهان وحميدتي لم تكتمل حتى الآن، مضيفا "بحسب علمي لم تكتمل ترتيبات عقد اللقاء بعد".

ومن المنتظر أن يناقش اللقاء وقف إطلاق النار في السوادن بعد شهور طويلة من الحرب والدمار الذي طال البلاد، إلى جانب مناقشة وصول المساعدات الإنسانية عبر توقيع اتفاق بين القائدين ومتابعة ومراقبة الإيجاد.