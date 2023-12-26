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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حميدتي يرحب بدعوة حمدوك لعقد اجتماع عاجل مع البرهان لوقف الحرب في السودان

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي

أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بطلب رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، بعقد لقاء عاجل مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لإيقاف الحرب في السودان.

وفي وقت سابق، قال حمدوك، إنه طلب اللقاء بشكل عاجل مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب.

وكتب حمدوك، عبر منصة “إكس”، أنه بعث رسالتين خطيتين إلى البرهان ودقلو يطلب فيهما اللقاء نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر إن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح برهان تسلم خطابا من رئيس الإيجاد يدعوه فيه للقاء قائد قوات الدعم السريع.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار أكد أن القوات المسلحة منتصرة بعزيمتها وصبرها ،داعيا الى عدم  ‎الالتفات إلى الشائعات ومخططات اغتيال المعنويات.

حميدتي الدعم السريع الجيش السوداني البرهان

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