وزير الدفاع الأمريكي: 46 ساعة من التنسيق المتواصل لإنقاذ الطيار من إيران

أ ش أ

أشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم /الإثنين/، بفعالية القوات الأمريكية خلال عملية الإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته في إيران الجمعة الماضية.

وكشف هيجسيث- خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف في البيت الأبيض- تفاصيل عملية تنسيق وُصفت بـ"غير المتوقفة"، مؤكدًا أن الاتصال الذي جمع مسؤولي الأمن القومي استمر لمدة 45 ساعة و56 دقيقة متواصلة داخل منشأة مؤمنة.

وقال: "مهمتنا كانت يقِظة بلا انقطاع"، مضيفًا أن الاجتماع والتخطيط لم يتوقفا طوال تلك الفترة، في إطار العملية الجريئة لإنقاذ طيار أمريكي.