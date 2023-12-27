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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة لحكومته.. نتنياهو يرفض مناقشة المرحلة التالية من حرب غزة| تفاصيل

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو رفض في اجتماع مجلس الحرب نقاش المرحلة التالية من الحرب.


وذكرت مصادر وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه أرجأ نقاش المرحلة التالية من الحرب لموعد غير محدد.


وسبق وقالت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن هناك  توتر كبير في أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن قضية المختطفين.


وكشفت القناة ١٢ الإسرائيلية  أن الأمر وصل إلى حد أن يمنع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو  وزير دفاعه يوآف جالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد بشأن المختطفين.
 

 

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