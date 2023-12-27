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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا باغتيال موسوي

أرشيفية
أرشيفية

قال متحدث الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا باغتيال العميد رضي موسوي مستشار قائد الحرس الثوري، مؤكدا أن الأمر لن يمر دون رد.

وأضاف: من المؤكد أننا سنقوم بالرد المباشر وغير المباشر على اغتيال رضي موسوي".

وأشار إلى أن اغتيال موسوي يندرج ضمن الأفعال الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين الدولية.

وفي وقت سابق، قال العميد رضا طلائي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن اغتيال المستشار الإيراني العميد سيد رضي موسوي يظهر النزعة الإرهابية والانتهاك الواضح لسيادة الدولة السورية، فضلاً عن خلق حالة من الانفلات الأمني ​​ومحاولة الكيان الصهيوني لاشعال الحروب.

وأضاف: "من المؤكد أن هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى مرتكبي هذه الجريمة أن ينتظروا دفع ثمن عملياتهم الأخيرة، وانتظار ذلك سيؤلم الكيان الصهيوني".

الحرس الثوري الإيراني إسرائيل اغتيال العميد رضي موسوي إيران وإسرائيل اغتيال موسوي

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