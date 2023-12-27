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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه استهدف ‌‌‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا لـ الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.‏

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتله والجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة حيث اوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.

وقصف حزب الله اللبناني، ‏غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة واوقعوا افرادها ‏بين قتيل وجريح.‏

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