قضايا شغلت المصريين خلال 2023| زلازل وعواصف تضرب العالم.. وفيات وانفصال النجوم.. وطوفان الأقصى الأشهر

مع انتهاء عام 2023 وبداية العام الجديد 2024، مرت العديد من القضايا والحوادث التي شغلت الرأي العام والشارع المصري بشكل كبير، بمختلف أنواع القضايا في شتي الجوانب، والتي كان منها الكوارث الطبيعية والحوادث وانفصال ووفيات الفنانين.

وحازت تلك القضايا علي اهتمام كبير وواسع، من قبل الشارع المصري والعالم أجمع، ويرصد موقع "صدي البلد الإخباري" أهم القضايا والكوارث الطبيعية التي شغلت الرأي العام في عام 2023، في التقرير التالي.

زلزال تركيا وسوريا والمغرب

وجاء زلزال تركيا وسوريا من أقوي الكوراث الطبيعية التي شهدها عام 2023، وتحديدًا يوم 6 من فبراير 2023، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، وبعده زلزال آخر بقوة 7.7 درجات بعد ظهر اليوم نفسه، وهو ما تسبب بتفاقم الكارثة.

ووصل عدد الضحايا في المجمل إلى أكثر من 50 ألف شخص، في كل من سوريا وتركيا، وخسائر اقتصادية تخطت الـ 100 مليار دولار، مع ضِعف هذا العدد من الجرحى وملايين النازحين عن المناطق المتضررة.

وفي يوم 8 من سبتمبر 2023، ضرب المغرب زلزال قوي بقوة 6.8 درجات علي مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال على بُعد نحو 75 كلم جنوب غرب مراكش، وخلف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح، مع تضرر العديد من المباني والمعالم التاريخية بكل من مراكش و‌تارودانت و‌أكادير و‌ورزازات.