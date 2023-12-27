الجمعة.. قطع المياه بعدة مناطق في أبو النمرس لصيانة خط قطر 600مم

أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس، سيتم قطع المياه لمدة 10 ساعات بدءا من الساعة الثامنة مساء الجمعة 29 ديسمبر إلى الساعة السادسة صباح السبت 30 ديسمبر 2023.

وذكرت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي: "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس".

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعه الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.