بعبوات ناسفة.. سرايا القدس تعلن استهداف دبابة إسرائيلية

قالت سرايا القدس، اليوم الاربعاء، :" استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء ، إنه عشرات المواطنين سقطوا شهداء وجرحى جراء قصف عمارة سكنية أمام مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "سقوط صواريخ عدة في مناطق مفتوحة قرب عرب العرامشة في الجليل الغربي".

واعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، اعتراض عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان، مضيفا :" وقصفنا موقعا لحزب الله ومناطق في الأراضي اللبنانية".

قالت كتائب القسام، اليوم الاربعاء، في نبأ عاجل: " استهدفنا 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".