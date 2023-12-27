هآرتس: نتنياهو يعطي الأولوية لقاعدته الانتخابية على حساب عائلات الأسرى

نشرت صحيفة هآرتس العبرية تحليلًا قالت فيه إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في كلمته بالكنيست، لم يخاطب أفراد عائلات الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة، والذين دافعوا عنه من خلف جدار زجاجي، إن وعوده الفارغة تظهر فقط مدى وجوده وهم في مجالات منفصلة تمامًا."

وأضافت الصحيفة أن ممثلي الأسرى لم يغادر جلسة النقاش في الكنيست المخصصة لقضيتهم، وهم يشعرون بالتشجيع.

ولم يترك لهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أدنى شك في نواياه بمواصلة الحرب في غزة حتى "النصر الكامل".

وأشارت الصحيفة إلى أن وعود نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل" المزعوم في غزة، كما تم التعبير عنه خلال مناقشة الكنيست، يثير المخاوف بشأن إعطاء الأولوية لأجندته السياسية على حساب محنة الأسرى ومناشدات عائلاتهم اليائسة.

ورأت الصحيفة أن تركيز نتنياهو على النصر العسكري من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة يهدد باستمرارية دائرة العنف والمعاناة.