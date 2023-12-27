محافظ الدقهلية يفتتح سلسلة الأسواق الحضارية الدائمة بمدينة السنبلاوين

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء أركاز حرب أكرم الحفناوي، مدير جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، سلسلة الأسواق الحضارية الدائمة بمدينة السنبلاوين، وعددها 6 أسواق لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، مثل “ الأرز - الزيت - السكر - الفول - منتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض”.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء عبد الله زهرة، مساعد مدير جهاز الخدمات العامة، واللواء محمد عبد المنعم، مساعد مدير جهاز الخدمات العامة، واللواء وائل الشحات، مدير المنطقة الشرقية لجهاز الخدمات العامة، والعقيد عصام الدين محمود، مدير مكتب مدير جهاز الخدمات العامة،

والمهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، وأحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

في السياق ذاته، تفقد محافظ الدقهلية ومدير جهاز الخدمات العامة الموقع المقترح بمدينة أجا لإقامة معرض دائم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون بين المحافظة والجهاز بما يعود بالنفع على أبناء مركز ومدينة أجا والمحافظة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

جاء ذلك بحضور حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال "مختار": “نعمل من خلال التنسيق والتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة وجهاز الخدمات العامة لإقامة مثل هذه الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفي المقدمة مدينة المنصورة باعتبارها عاصمة المحافظة، وتضم عددا كبيرا من المواطنين والمترددين عليها، بالإضافة إلى المعارض الدائمة التي قامت المحافظة بإنشائها”.

وأضاف: “نسعى من خلال التعاون مع جميع أجهزة الدولة المختلفة إلى توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض الدائمة والأسواق الحضارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار”.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقيادة العامة لوزارة الدفاع بقيادة الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على تقديم جميع أوجه الدعم لمحافظة الدقهلية لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، ولمدير جهاز الخدمات العامة على افتتاح عدد من الأسواق الحضارية بالدقهلية.

وأشاد بدورهم مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة.

من جانبه، قال مدير جهاز الخدمات العامة: “سعادتي بالغة لوجودي على أرض محافظة الدقهلية أرض البطولات والكفاح، والتي أنجبت لمصر أعلاما في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها”.

وأشار "الحفناوي" إلى أن القيادة العامة لوزارة الدفاع عملت على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين من خلال افتتاح أسواق حضارية دائمة بجميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين والقضاء على ارتفاع الأسعار وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

جدير بالذكر أن مشروع سلسلة الأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها بمدينة السنبلاوين تعد النموذج الأول لها بالدقهلية بتمويل من وزارة التنمية المحلية، والذي قامت بتنفيذه إحدى شركات جهاز المخابرات العامة.