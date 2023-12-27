الرئيس التركي: نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر

شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

كما شبه الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمعاملة التي تلقاها اليهود من النازيين.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات والمدارس ودور العبادة وتقتل الصحفيين.

وتابع: نحن نبذل جهودًا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وألمانيا تصمت عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة لأنها تدفع ثمن ما فعله هتلر".

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده "مستعدة لاستقبال الأكاديميين والعلماء الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم بشأن الصراع في القطاع".