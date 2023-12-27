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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شدد على توفير احتياجات سير العدالة.. النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة

صدى البلد

التقى المستشار النائب العام ، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء النيابة العامة بدائرتها، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.

جاء ذلك إيمانًا من النائب العام، بأهمية التواصل المباشر مع أعضاء النيابة العامة.

وعرض أعضاء النيابة ، على النائب العام مجريات العمل بمختلف النيابات، وآلية مباشرته في ضوء منجزات التحول الرقمي، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما بينوا رؤاهم وأفكارهم لتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة. وقد استمع لهم سيادته، موجهًا إياهم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.

وفي الختام ، أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه أعضاء النيابة العامة لانتظام وحسن سير العدالة، وتواصله الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.

والتقى النائب العام، في وقت سابق، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرتيْ نيابة استئناف طنطا ونيابة استئناف قنا، مؤكدًا عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.

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