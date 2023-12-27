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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الجبنة الريكفورد..

المكونات:

3 كيلو لبن بلدي.
مثلث جبنة ريكفورد.
1/2 كوب خل.
2 ملعقة كبيرة نشا.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

١- نضع اللبن في حلة علي النار، وبمجرد أن يصبح ساخنا، ننزل بالخل وعندما يتحول اللبن الى قطع جبن صغيرة.

٢- نبدأ بتصفية الجبن من الماء ونضعه في مصفاة حتى يصفى جيدا، ونقوم بهرس نصف مثلث الجبنة الريكفورد، ونقلبه مع الجبن اللي طلع من اللبن.

٣- ندهن بولة بزيت الزيتون، ونضع الجبن في بولة مستديرة أو مثلثة حسب الرغبة ثم نضع عليه باقي مثلث الجبنة، ونساوي الجبن ونضع عليه بولة أصغر ونتركها بهذا الشكل لليوم التالى.

٤- نرفع البولة، و نقلب قالب الجبن ، ثم نبدأ بتغليفها بالنشا ونقطعها مثلثات، و نغلفها بأكياس نايلون.

٥- ندخلها الثلاجة لحين الاستخدام.

 

الجبنة الريكفورد طريقة عمل الجبن

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