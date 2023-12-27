بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الجبنة الريكفورد..

المكونات:

3 كيلو لبن بلدي.

مثلث جبنة ريكفورد.

1/2 كوب خل.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

١- نضع اللبن في حلة علي النار، وبمجرد أن يصبح ساخنا، ننزل بالخل وعندما يتحول اللبن الى قطع جبن صغيرة.

٢- نبدأ بتصفية الجبن من الماء ونضعه في مصفاة حتى يصفى جيدا، ونقوم بهرس نصف مثلث الجبنة الريكفورد، ونقلبه مع الجبن اللي طلع من اللبن.

٣- ندهن بولة بزيت الزيتون، ونضع الجبن في بولة مستديرة أو مثلثة حسب الرغبة ثم نضع عليه باقي مثلث الجبنة، ونساوي الجبن ونضع عليه بولة أصغر ونتركها بهذا الشكل لليوم التالى.

٤- نرفع البولة، و نقلب قالب الجبن ، ثم نبدأ بتغليفها بالنشا ونقطعها مثلثات، و نغلفها بأكياس نايلون.

٥- ندخلها الثلاجة لحين الاستخدام.