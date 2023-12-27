بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الجبنة الريكفورد..
المكونات:
3 كيلو لبن بلدي.
مثلث جبنة ريكفورد.
1/2 كوب خل.
2 ملعقة كبيرة نشا.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
طريقة التحضير:
١- نضع اللبن في حلة علي النار، وبمجرد أن يصبح ساخنا، ننزل بالخل وعندما يتحول اللبن الى قطع جبن صغيرة.
٢- نبدأ بتصفية الجبن من الماء ونضعه في مصفاة حتى يصفى جيدا، ونقوم بهرس نصف مثلث الجبنة الريكفورد، ونقلبه مع الجبن اللي طلع من اللبن.
٣- ندهن بولة بزيت الزيتون، ونضع الجبن في بولة مستديرة أو مثلثة حسب الرغبة ثم نضع عليه باقي مثلث الجبنة، ونساوي الجبن ونضع عليه بولة أصغر ونتركها بهذا الشكل لليوم التالى.
٤- نرفع البولة، و نقلب قالب الجبن ، ثم نبدأ بتغليفها بالنشا ونقطعها مثلثات، و نغلفها بأكياس نايلون.
٥- ندخلها الثلاجة لحين الاستخدام.