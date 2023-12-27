جوهرة برازيلية| صفقة برشلونة الجديدة يجتاز الكشف الطبي

نجح البرازيلي فيتور روكي، في اجتياز الكشف الطبي، اليوم الأربعاء، تمهيدا لانضمامه بشكل رسمي إلى صفوف نادي برشلونة، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فقد اجتاز روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي، الكشف الطبي في النادي الكتالوني.

ووصل فيتور روكي إلى برشلونة، صباح اليوم الأربعاء، ومن المقرر تقديمه غدا الخميس للجماهير في ملعب يوهان كرويف.

واتفق برشلونة مع أتلتيكو باراناينسي، على انضمام روكي إلى البارسا لمدة 8 مواسم، حتى 30 يونيو 2031.

وكان من المقرر وصول روكي في صيف 2023، لكن برشلونة قرر تقديم الأمر إلى شهر يناير 2024.

وذكرت عدة تقارير أن المدرب تشافي قرر إحضار روكي إلى الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية، بسبب تخوفه من فشل الفريق هذا الموسم في حصد الألقاب، بسبب حالة الجفاف التهديفي وتراجع مستوى الهجوم.