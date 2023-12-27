عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بلد الـ100 مليون حافظ.. مصر تتصدر مراكز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن| صور

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، منذ قليل، وقائع فعاليات المسابقة العالمية الـ 30 لـ القرآن الكريم، التي انطلقت السبت الماضي، من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 60 دولة إسلامية. 

وذكرت وزارة الأوقاف أن مصر اعتادت أن تكون معينًا لا ينضب من القراء، ففي ظل مسابقة القرآن التي تحمل اسم أحد أعلام دولة التلاوة محمود علي البنا نستطيع أن نقرر أننا في بلد الـ 100 مليون حافظ، فليس القرآن في صدر من يحفظه فقط بل من يرعاه ويشد من أزره وهذه سمة عامة تغلب على المصريين منذ أن وطأ الإسلام أرضها.

تكريم اسم الراحل محمود علي البنا في مسابقة القرآن الدولية الـ 30

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على تفضله برعاية هذه المسابقة، واهتمامه بإكرام أهل القرآن وتوجيهه الدائم بزيادة جوائزها وإكرام أهل القرآن الكريم.

كما كرَّم وزير الأوقاف اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا، الذي حملت المسابقة الثلاثين للقرآن الكريم اسمه تكريمًا له، وقد تسلم شهادة التكريم الشيخ أحمد محمود علي البنا.

وكرَّم د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها نظرًا لفوز اثنين من أبنائها بالمراكز الأولى، حيث حصل كل من: المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ من محافظة البحيرة ــ على المركز الأول في الفرع الأول ــ وحصد جائزة قدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

كما كرم يوسف السيد عبد المعطي السيد ــ من محافظة الجيزة ــ طالب بكلية القرآن الكريم ــ الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم ــ بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

كما تسلم شهادة التقدير الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر بطنطا.

حافز كبير على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وعلومه

وأعرب المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول من جمهورية مصر العربية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته.

كما توجه بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله (عز وجل)، مؤكدًا أن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا راعية لكتاب الله (عز وجل) وحفظته.

القران الكريم وزارة الأوقاف المصرية المسابقة العالمية الـ 30 مسابقة القرآن الدولية الـ 30 تكريم اسم الراحل محمود علي البنا كلية القرآن الكريم للقراءات بلد المليون حافظ بلد 100 مليون حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

في ذكرى رحيله| موعد كشف النقاب عن السر المخفي حول مكان دفن القذافي بعمق الصحراء.. تفاصيل

مافيش مبادي وقيم.. خالد الغندور يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب فتوح

موضوعات متعلقة

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن.. وزير الأوقاف يكرم اسم المرحوم الشيخ محمود علي البنا

بعد ختامها.. وزير الأوقاف يشكر الرئيس على رعايته للمسابقة العالمية الـ30 للقرآن

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأوقاف تعلن نتيجة الفرع الثالث في المسابقة العالمية الـ30 للقرآن

ترشيحاتنا

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

سيتراجع بالدبلوماسية أو الحرب.. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

قنبلة نووية.. تحذيرات من قرار أمريكي كارثي بشأن أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

بأقل تكاليف.. طريقة عمل بان كيك

فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

كل ما تريد معرفته عن مشروع تخزين المنتجات الغذائية بـ1.5 مليار جنيه

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ