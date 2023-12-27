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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: سكان غزة في خطر جسيم

قطاع غزة
قطاع غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن سكان غزة في "خطر خطير"، مشيرة إلى الجوع الحاد خطر الإصابة بالأمراض في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت الإمدادات إلى مستشفيين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، مع توقف 21 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن العمل.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويعرض للخطر قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات مروعة وجوع حاد وخطر شديد للإصابة بالأمراض".

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وأضاف أن “قدرة منظمة الصحة العالمية على توفير الأدوية والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات أصبحت مقيدة بشكل متزايد بسبب الجوع واليأس لدى الناس في طريقهم إلى المستشفيات التي نصل إليها وداخلها”.

الصحة العالمية غزة

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