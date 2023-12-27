عمرو الدرديري يشوق جماهير الزمالك لمفاجأة خلال أيام

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن مفاجأة لجماهير الزمالك خلال لفترة القادمة .

وقال الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مجهود خرافي يبذله سيعلن عنه الأيام القادمة الاستاذ #عمرو_أدهم كادر إداري محترم ربنا يوفقه ويوفق باقي المجلس من أجل جمهور #الزمالك العظيم".

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية عن موسم 2023-2024.



وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، كان هناك اتجاه للمشاركة في كأس الرابطة بلاعبي فريق الشباب مع دعمهم ببعض لاعبي الفريق الأول.



وأضاف، انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لصفوف منتخب مصر، مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم المجازفة بلاعبي الشباب أمام منافسين يخوضون البطولة بقوامهم الأساسي، دفع الجهاز الفني للاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة.