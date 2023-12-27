عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب هضبة الجولان

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن القناة 12 العبرية أن  طائرة مسيرة مفخخة انفجرت في جنوب هضبة الجولان، وألحقت أضرار بالمبنى دون وقوع إصابات.

وأفاد المصدر ذاته بأنه جرى التحقيق في الاشتباه في أن الطائرة انطلقت من سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم؛ تم إطلاق صاروخ منذ قليل علي الجولان المحتل قادما من سوريا .

وفي وقت سابق؛ كانت  مصادر أمنية، ووسائل إعلام حكومية في إيران، ذكرت بأن غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق، قتلت مستشاراً كبيراً في "الحرس الثوري" الإيراني، فيما توعدت طهران بالرد على إسرائيل.

وقالت المصادر إن المستشار المعروف باسم سيد رضي موسوي، هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

و موسوي هو أحد أقدم مستشاري "الحرس الثوري" في سوريا، فيما أفادت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية بأن الحرس الثوري "توعد إسرائيل بالرد على اغتيال أحد قادته في غارة بسوريا".

وذكر التلفزيون الرسمي أن موسوي كان "أحد رفاق قاسم سليماني"، قائد فيلق "القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الذي لقي حتفه في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق عام 2020.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

ترشيحاتنا

التموين: 70 مليونا يحصلون على دعم رغيف الخبز والمخصصات 127 مليار جنيه

10 ملايين كرونة دنماركية.. مهاجم فلسطيني على رادار النادي الأهلي في يناير

تم الاتفاق معهم.. وكيل فتوح يعلن مفاجأة مدوية عن صفقات الزمالك المنتظرة

ماكرون يبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل وقف دائم للنار

هل كثرة النوم من السحر؟.. الإفتاء توضح علاماته وعلاجه بـ7 طاعات

البلوجر عصام فنتا يروي تفاصيل شهرته على تيك توك |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ