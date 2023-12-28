تشيلسي يعود لسكة الانتصارات بالفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

نجح نادي تشيلسي في استعادة توازنه بالتغلب على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي أولا عبر ميخايلو مودريك في الدقيقة 13، وتعادل بالاس النتيجة عبر ميكايل أوليس في الدقيقة 45، قبل أن يسجل نوني مادويكي هدف الانتصار في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بالاس عند 18 نقطة في المركز 16.

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال كريستال بالاس، على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

بتروفيتش - جوستو - ديساسي - بادياشيل - كولويل - كايسيدو - جالاجار - ماتسين - نكونكو - مودريك - جاكسون

ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي، بيتينيلي وبيرجستروم وسيلفا وجيلكريست ولافيا وماتوس وكاستليدين ومادويكي وبروخا.

فيما جاء تشكيل كريستال بالاس كالآتي:

هندرسون - كلاين - أندرسين - جيهي - ميتشيل - ريتشاردز - ليرما - إيزي - أوليس - أيو - ماتيتا