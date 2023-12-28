قيمة التسامح وورش متنوعة لذوي الإعاقة ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

وأقامت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان "التسامح لغة الشعوب" بمدرسة الساحة الإعدادية للبنات، تحدث خلالها محمد محمود - محاضر تنمية بشرية، عن مفهوم التسامح، موضحا أنه يعني العفو عند المقدرة.

وأضاف أن التسامح سلوك اجتماعي وإنساني، وله أثر بالغ فى حياة الفرد والمجتمعات، فهو يساعد الفرد على التخلص من المشاعر السلبية تجاه الآخرين، الأمر الذي يدعم فكرة التعايش السلمي، ويعمل على تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل أعدت مكتبة قلمشاة الفرعية لقاء بعنوان "لا للتعصب.. نعم للحوار"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث خلاله الشيخ هاني فرج، عن مفهوم الوسطية في الإسلام، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي يدعو إلى البعد عن التشدد في المعاملات مع الآخرين، والاعتدال سواء في القول أو الفعل.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة تقبل الرأي الاخر والأخذ بمبدأ الشوري من خلال تعزيز لغة الحوار بين أفراد الأسرة أولا.

وضمن الأنشطة المقامة بمناسبة الاحتفال بيوم ذوي الإعاقة، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم قسم التمكين الثقافي ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بمدرسة التربية الفكرية، تدريب الفنان أحمد مهنا، كما اختتمت فعاليات ورشة الأشغال اليدوية بمدرسة الأمل للصم والبكم، والتي قامت خلالها المدربة ندا أحمد بتدريب الطالبات على كيفية تنفيذ حقائب بالخيوط الملونة.