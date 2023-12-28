بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن خلاف نشب بين محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي وإدارة القلعة الحمراء بسبب تصوير اعلان لإحدى الرعاة الخاصين بالقلعة الحمراء الذي تم الإعلان عنه رسمياً منذ أيام.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" رشح الراعي الجديد للنادي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لتصوير الاعلان الخاص به عقب العودة من المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات مقابل 5 مليون جنيه ولكن الحارس فوجئ برفض إدارة النادي الأهلي تصوير الاعلان وترشيح لاعب أخر وهو إمام عاشور من قبل إدارة القلعة الحمراء".

وأضاف:" محمد الشناوي قرر الحديث مع مسؤولي النادي الأهلي في أزمة تصوير الاعلان الخاص بالراعي الجديد عقب العودة من الإمارات والمشاركة في السوبر المصري".

الجدير بالذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقى مع نظيره مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري، والذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر الجاري.