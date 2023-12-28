تظاهرات داعمة للفلسطينيين حول مطاري لوس أنجلوس وجون كينيدي الدوليين في نيويورك

نظم متظاهرون داعمون للفلسطينيين تظاهرات حول مطاري لوس أنجلوس وجون إف كينيدي الدوليين في نيويورك، ورفعوا لافتات تحمل رسائل مثل "فلسطين حرة"؛ للتعبير عن رفضهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقالت الشرطة الأمريكية - وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم /الخميس/ - إن التظاهرات عطلت حركة المرور، حول مطاري لوس أنجلوس وجون إف كينيدي الدوليين في نيويورك، وهما من أكثر المطارات ازدحاما في الولايات المتحدة.



من جهتها، أعلنت إدارة شرطة لوس أنجليس - في بيان - أنها قامت باحتجاز 36 شخصا بعد "خروج" المظاهرة عن "السيطرة".



وذكرت شرطة المطار أن مدخل المجمع أعيد فتحه في غضون 45 دقيقة تقريبا دون "أي تأثير على الرحلات"، حسبما ذكرت خدمة أخبار مدينة لوس أنجلوس.



وفي سياق متصل، أعلنت إدارة شرطة هيئة ميناء نيويورك القبض على 26 شخصا لإعاقة حركة مرور المركبات خلال احتجاج على طول طريق فان ويك السريع داخل مطار جون كنيدي في كوينز، موضحة أن الطريق أعيد فتحه بعد حوالي 20 دقيقة.