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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

أرشيفية
أرشيفية

 

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مدير عام الايداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير جمرك العاشر من رمضان و5 آخرين إلي الجنايات  لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية.

 وحصلت صدي البلد علي نص الاتهامات:

نص الاتهامات 

جاء بأمر الإحالة ثانياً أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى محل عمله. 

كما أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا.

 

كما أن  المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً 

كما أن المتهمان الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً

كما أن  المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً.

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