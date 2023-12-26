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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات الجمارك ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل

مزاد جديد لسيارات
مزاد جديد لسيارات الجمارك ينطلق في هذا الموعد

استطاعت مزادات السيارات أن تحظى بشعبية واهتمام جمهوري كبير، بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى تنوع الموديلات المطروحة، وفرصة الحصول على سيارة بأسعار مناسبة، واختلاف العلامات التجارية والموديلات، والتصميمات ايضا، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئات الهاتشباك.

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مزاد جديد لسيارات الجمارك ينطلق في هذا الموعد 

 

ويستقبل سوق المزادات المصري، وتحديدًا في يوم الثاني من يناير للعام القادم 2024، اي بعد ايام قليلة، احد مزادات السيارات المميزة وهو مزاد سيارات جمارك نويبع وسفاجا والغردقة إلى جانب بضائع جمارك سفاجا ومطار القاهرة والدخيلة وأسوان ونويبع.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بهذا المزاد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي بالجيزة، وتبلغ تكلفتها نحو 400 جنيه، بينما يبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه. ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوم ويكون البيع بدون عمولة.

وسيقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بالجيزة الساعة 12 ظهراً، ويشمل مزاد جمارك سفاجا ومطار القاهرة، بالاضافة إلى مزاد سيارات جمارك نويبع وسفاجا والغردقة.

ويضم مزاد البضائع لجمارك سفاجا ومطار القاهرة والدخيلة وأسوان ونويبع قطع غيار سيارات مختلفة، بالاضافة إلى سيارات من موديلات مختلفة داخل  مزاد جمارك نويبع وسفاجا والغردقة ايضا، وتضم ماركات متنوعة ابرزها لنكزلن، وكيا، وكرايسلر، بالاضافة إلى سيارات طراز رينو، ونيسان، وكاديلاك، ومرسيدس، إلى جانب فورد ولكزس، وجي ام سي.

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