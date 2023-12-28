أنصار الله: أمريكا تحاول استفزاز بعض الدول للدخول في تحالف بحري لحماية إسرائيل

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، أن "الممرات الدولية في البحر الأحمر والعربي آمنة ومستقرة وهناك مئات السفن تمر كل يوم من البحر الأحمر".



وقال عبد السلام، في تصريحات تلفزيونية إن "التحالف الأمريكي في البحر الأحمر هو لحماية إسرائيل فقط".



وأكد المتحدث باسم أنصار الله على أن "هذا التحالف فشل في أن يقدم للعالم تصورا بأن هناك مخاطر في البحر الأحمر والبحر العربي".



وأضاف في بيانه قائلا أن "صنعاء أعلنت بشكل واضح أن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل أو التي لها علاقة بالكيان هي فقط المستهدفة، فيما بقية سفن العالم بلا استثناء ليست مستهدفة".



واعتبر أن "محاولة أمريكا الضغط على بعض الشركات بعدم المرور من البحر الأحمر هو محاولة لابتزاز بعض الدول في العالم للدخول في هذا التحالف ولحماية إسرائيل"، مشددا على أن "البحر الأحمر آمن، وباب المندب آمن باستثناء سفن إسرائيل".

