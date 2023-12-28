مفاجأة عاجلة من الزمالك عن ضم عمر كمال عبد الواحد خلال الانتقالات الشتوية

فجّر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، مفاجأة مدوية عن موقف الزمالك من ضم لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد بعد ما تردد دخول الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "لم نتفاوض مع عمر كمال عبد الواحد للتعاقد معه من نادي مودرن فيوتشر، وكل ما يُقال في هذا الشأن غير صحيح تمامًا."

وأضاف: "مع بداية شهر يناير، ستتم دراسة احتياجات الجهاز الفني لفريق الزمالك والصفقات المطلوب التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".