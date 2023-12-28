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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«المؤتمر»: مصر والأردن فى عين الحرب على غزة وأكثر الدول معاناة منها وتأثيرًا بها

الدكتور أحمد منصور
الدكتور أحمد منصور

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج ، إن القمة المصرية الأردنية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، الدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار فى غزة ودعم إنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء فى غزة.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن القمة المصرية بين الزعيمين تعكس عمق العلاقات بين البلدين واهتمام الجانبين بالقضية الفلسطينية، وتعكس مكانة مصر وسياستها الخارجية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن العلاقات بين مصر والأردن قوية على مدار السنين، وظهر ذلك بشكل أكبر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن مصر والأردن فى عين الحرب على غزة وأكثر دول العالم معاناة منها وتأثيرا بها بسبب البعدين التاريخى والجغرافى من فلسطين.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الزعيمين وضعا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للوقف الفوري إطلاق النار  ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقا حقيقيا للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

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