حرس الحدود السعودي يحبط تهريب شحنة ضخمة من الحشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، اليوم الخميس، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

واضاف القريني أن القوات قبضت على المشاركين في تهريبها، وهم مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

‎وتهيب الجهات الأمنية بالمملكة بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.