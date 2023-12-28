مصرع 11 شخصا في حادث مروع بين 7 سيارات بتركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بوقوع حادث سير في محافظة صقاريا بشمال غرب تركيا أدي إلى وفاة 11 شخصا.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، أن الحادث وقع بين 7 سيارات، منها 3 حافلات وشاحنة، على طريق شمال مرمرة السريع بالقرب من حي داجديبي بمحافظة صقاريا.

ووفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية، فإن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

كما ذكرت قناة (إن.تي.في) الإخبارية التركية، أن المنطقة تشهد ضبابا كثيفا والرؤية فيها منخفضة.

ومن جانبه، قال حاكم محافظة صقاريا التركية لوسائل إعلام محلية، إن هناك 57 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.